Лос-Анджелес, США, , 15:46 — REGNUM Нейтан Филлион рассказал о своём решении принять участие в съёмках «Отряда самоубийц 2». По словам актёра, он согласился на роль только ради совместной работы с Джеймсом Ганном, сообщает портал ComicBook 28 февраля.

Филлион отметил, что Джеймс Ганн прекрасный рассказчик, и что актёр готов согласиться на любое его предложение. Премьера «Отряда самоубийц 2» должна состояться в августе 2021 года.

Пока неизвестно, кого именно Нейтан Филлион сыграет в фильме. Однако, судя по некоторым кадрам со съёмок, актёру достанется роль персонажа по имени Blackguard.

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