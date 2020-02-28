Токио, , 14:20 — REGNUM В сети появился трейлер полнометражного мультфильма Pokemon the Movie: Coco. Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале медиафраншизы Pokemon 27 февраля.

Главным героем мультфильма станет Коко — мальчик, воспитанный покемонами в дикой природе. Его в одном из своих приключений встретит Эш (протагонист большинства фильмов и сериалов о покемонах).

Премьера Pokemon the Movie: Coco в Японии запланирована на июль 2020 года. Дата выхода в других странах пока не сообщается.

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