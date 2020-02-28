Боровск, Калужская область, , 20:45 — REGNUM В калужском Боровске к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума завершат ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия регионального значения «Покровский собор, 1912 г.». Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседании оргкомитета по подготовке и проведению в 2020 году мероприятий, посвящённых юбилею протопопа Аввакума.

На встрече в Москве с докладом выступил министр культуры Калужской области Павел Суслов. Он подробно рассказал о подготовке мероприятий по празднованию в регионе данной юбилейной даты, в том числе — праздничного концерта в городе Боровске, который состоится с участием старообрядческих хоровых коллективов в районном Доме культуры в октябре 2020 года. К юбилею также будет разработан новый туристический маршрут.

В юбилейные дни в Боровске откроют музейную экспозицию, посвящённую истории старообрядчества. Планируется издание фотоальбома «Протопоп Аввакум в Пафнутьевом монастыре и боровское старообрядчество» по материалам фондов музейно-краеведческого комплекса «Стольный город Боровск».

Читайте ранее в этом сюжете: Калужский Боровск готовится к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума