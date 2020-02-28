Майкоп, , 13:43 — REGNUM Более 150 индивидуальных и коллективных заявок поступило в оргкомитет конкурса на лучшую масленичную куклу-чучело «Сударыня-Масленица», который проходит в Майкопе. Награждение участников и победителей творческого состязания состоится 1 марта, сообщили ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе администрации города.

Главными критериями оценки изделий конкурсантов станут верность традициям в изготовлении масленичной куклы, оригинальность и самобытность, а также нестандартный подход в использовании техник и материалов.

Празднование масленицы в столице Адыгеи проходит с 25 февраля и продлится до 1 марта включительно. Центром народных гуляний стала площадь имени Ленина. Здесь майкопчан и гостей города ждут театрализованные представления, игры, конкурсы, выступления творческих коллективов, различные мастер-классы.

На площади также размещены стилизованные домики с блинами и чаем из самоваров и открыта ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. Развлекательная программа также подготовлена в станице Ханской, хуторе Гавердовском и поселке Подгорном.