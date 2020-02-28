Сеул, , 14:31 — REGNUM Звезды шоу-бизнеса Южной Кореи продолжают жертвовать средства для борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, участник группы BTS Мин Юн Ги, известный также как SUGA или Agust D, пожертвовал 100 млн вон (~$82 750) неправительственной организации по ликвидации последствий стихийных бедствий «Hope Bridge» на борьбу с вирусом в городе Тэгу, где зафиксирован один из эпицентров эпидемии.

Певица IU направила 100 млн вон (~$82 750) неправительственной организации Good Neighbors и 3000 защитных костюмов Корейской медицинской ассоциации (Korea Medical Association).

Актриса Ким Хи Сон пожертвовала по 100 млн вон (~$82 750) Good Neighbors и больнице Seoul National University Hospital, актриса Сон Ё Чжин — 100 млн вон (~$82 750) в один из социальных фондов города Тэгу.

Кроме того, певец, актёр и ведущий Ли Сын Ги направил 100 млн вон (~$82 750) Good Neighbors, актёр и телеведущий Ли Со Чжин — 100 млн вон (~$82 750) в один из социальных фондов города Тэгу, актриса Со Ю Чжин — 100 млн вон (~$82 750) Красному Кресту Кореи, актёр Сон Чжун Ки— 100 млн вон (~$82 750) «Hope Bridge», сценарист Ким Ын Сук и актёр Ю Хэ Чжин — по 50 млн вон (~$41 400) «Hope Bridge», участник группы MC the Max Ли Су — 50 млн вон (~$41 400) некоммерческой организации Community Chest of Korea.

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