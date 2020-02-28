Абуджа, , 12:10 — REGNUM Правительство Мексики вернуло древнюю бронзовую скульптуру в Нигерию после того, как она была изъята сотрудниками таможни в главном аэропорту столицы страны, Мехико. Об этом передает информационное агентство AFP.

Считается, что скульптура датируется VI веком и относится к культуре юго-западного города Ифе.

По словам чиновника из министерства иностранных дел Мексики, скульптура была незаконно вывезена из западноафриканской страны.

В официальном аккаунте Мексиканского национального института антропологии и истории опубликовали заявление главы организации Диего Прието, который сообщил, что скульптура относится к культуре йоруба.

Согласно официальному заявлению правительства, Хулиан Вентура Валеро из министерства иностранных дел Мексики на церемонии возвращения артефакта заявил, что Мексика и Нигерия полны решимости вернуть свое наследие.

«Для Мексики возвращение незаконно похищенных культурных ценностей является приоритетом», — сказал он.

«Мы выступаем против незаконной коммерциализации археологических экспонатов, что является важнейшей причиной обнищания культурного наследия народов, поскольку это подрывает целостность культур и, следовательно, человечества», — добавил Валеро.