Лос-Анджелес, США, , 11:22 — REGNUM Кассовые сборы фильма южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» в Северной Америке превысили отметку в $50 млн, сообщает американский интернет-журнал Deadline Hollywood.

Согласно опубликованным данным, после церемония вручения премии «Оскар», где фильм взял четыре награды, число кинотеатров, показывающих данную картину, увеличилось до 2001, однако в настоящее время данный фильм показывают в 1 324 кинотеатрах.

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Среди иностранных фильмов, показанных в Северной Америке, помимо «Паразитов» высокие кассовые сборы были зафиксирован у фильма Энг Ли «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (128,1 млн), Роберта Бениньи «Жизнь прекрасна» (57,2 млн).

Отмечается, что «Паразиты» по-прежнему сохраняют свою популярность в Японии, Великобритании и Германии.