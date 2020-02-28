Лос-Анджелес, США, , 11:04 — REGNUM По слухам, режиссёрами второго сезона «Мандалорца» стали Роберт Родригес и Джеймс Мэнголд. Об этом 27 февраля сообщил «Мир фантастики».

Официально эта информация пока не подтверждена. Тем не менее, сообщается, что оба режиссёра присутствовали на съёмках сериала и принимали в них непосредственное участие.

«Мандалорец» — это фантастический сериал, являющийся спин-оффом киносаги «Звёздные войны». Главную роль в шоу исполнил Педро Паскаль.

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