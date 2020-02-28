Магас, , 10:45 — REGNUM В Ингушетии пройдет первый фестиваль симфонической музыки. Он включен в план мероприятий к 250-летию присоединения Ингушетии к России, сообщил и. о. министра культуры республики Темерлан Дзейтов.

По его словам, поскольку фестиваль-цикл симфонических концертов посвящен юбилею, вся исполняемая на нем музыка будет основана на ингушских народных мотивах, пишет ТАСС. В настоящее время идет процесс по заключению договоров с российскими композиторами, которые специально к предстоящему фестивалю напишут произведения на тему ингушских мелодий.

Проведение фестиваля запланировано на осень 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в план мероприятий к 250-летнему юбилею добровольного вхождения Ингушетии в состав России включены также Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, а также во Франции и ряде других стран и субъектов РФ, гала-концерт в Кремлевском дворце. Кроме того, к празднику будут выпущены памятная монета и почтовая марка, сняты документальные фильмы и выпущены книги.

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