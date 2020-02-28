Брянск, , 10:32 — REGNUM Звания «заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации» удостоен образцовый ансамбль танца «Юность» Губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина Брянска. Почётное наименование присвоила коллективу министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщили 28 февраля в пресс-службе правительства региона.

Ансамбль известен не только в области, он регулярно принимает участие во Всероссийских, международных фестивалях и конкурсах, неоднократный обладатель гран-при и званий лауреата. В репертуаре детского коллектива не только танцы, но даже и театрализованные хореографические спектакли. Художественный руководитель коллектива — заслуженный работник культуры РФ, отличник народного просвещения Елена Адарченко.

В составе ансамбля более 400 человек, он был создан в 1990 году.