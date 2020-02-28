Вашингтон, , 10:07 — REGNUM На Amazon Prime Video вышел первый трейлер предстоящего фантастического сериала Tales From the Loop («Истории из петли»). Его также опубликовали на официальном YouTube-канале сервиса 27 февраля.

Сериал основан на картинах художника Саймона Столенхага. По сюжету, человечество совершило научный прорыв и научилось создавать могущественных роботов.

Премьера Tales From the Loop состоится 3 апреля 2020 года. Сериал будет доступен на сервисе Amazon Prime Video.

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