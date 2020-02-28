Лос-Анджелес, США, , 09:45 — REGNUM Во втором сезоне мультсериала «Харли Квинн» появятся два новых злодея: Мистер Фриз и Женщина-кошка. Об этом 27 февраля сообщил «Мир фантастики».

Мистера Фриза озвучит Альфред Молина, а Женщину-кошку Санаа Лэтэн. Премьера второго сезона состоится 3 апреля 2020 года в сервисе DC Universe Online.

«Харли Квинн» — это комедийный мультсериал, премьера которого состоялась в ноябре 2019 года. По сюжету, популярная злодейка из комиксов компании DC Comics пытается стать самостоятельной после расставания с Джокером.

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