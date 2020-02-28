Чебоксары, , 09:03 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев предложил в школах при обеспечении охраны делать выбор в пользу автоматических систем, а не «ставить по охраннику» в каждое учреждение. Такое мнение он высказал на заседании антитеррористической комиссии.

Один из поднятых на совещании вопросов касался пропускного режима и организации круглосуточной охраны образовательных учреждений. По данным властей, в Чебоксарах расходы на эти цели превышают 300 млн рублей, из них более 200 млн рублей необходимо на охрану детских садов.

По мнению врио главы Чувашии Олега Николаева, с учётом имеющихся бюджетных средств нужно оценить возможность внедрения цифровых систем безопасности и создания центров оперативного реагирования.

«Если говорим о физической охране, то, возможно, в наше время уже не стоит в каждом учреждении ставить по охраннику, который всё равно уснет и не сделает то дело, которое должен. Лучше, может быть, технически оснастить, чтобы автоматически срабатывали системы безопасности, и было оперативное реагирование», — полагает руководитель региона.

Отметим, что в регионах России периодически происходят резонансные ЧП в школах. Накануне инцидент произошёл в одном из регионов Поволжья, в Ульяновской области. Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 февраля в одной из школ Ульяновска 15-летний ученик ранил кухонным ножом 59-летнюю учительницу. Ранение было нанесено в живот. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

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