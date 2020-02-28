Пенза, , 08:28 — REGNUM На II региональном форуме классных руководителей «Семья и школа: ценность сотрудничества» губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил педагогам объединиться, создав ассоциацию по аналогии с объединением, действующим в Москве. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Также предполагается проводить конкурсы профессионального мастерства для классных руководителей по принципу состязаний «Учитель года». С 2019 года пензенский победитель конкурса получает автомобиль.

Кроме того, предложено организовать в Институте регионального развития постоянно действующую Школу классного руководителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии планируется создание нового центра повышения квалификации и переподготовки учителей. Предложение республики по этому вопросу поддержал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.