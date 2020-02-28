Москва, , 00:49 — REGNUM Сегодня в Москве простятся с народным артистом РСФСР, профессором, заведующим кафедрой специального фортепиано Московской государственной консерватории им. Чайковского Сергеем Леонидовичем Доренским, скончавшимся 26 февраля на 89-м году жизни. Об этом сообщается на сайте консерватории.

Ученик Григория Гинзбурга, Сергей Доренский поступил в Московскую консерваторию в 1950 году, начал свою педагогическую деятельность в 1957 году, профессором стал в 1981. В 1978 года избран деканом факультета, с 2007 года — возглавлял кафедру специального фортепиано.

Сергей Леонидович активно занимался концертной деятельностью — в программе его гастролей значатся 200 городов Советского Союза и около 50 городов мира.

«Это «последний из могикан» великой советской фортепианной школы», — сказал о нём народный артист России Денис Мацуев. Доренский воспитал более 200 лауреатов международных конкурсов — «ничего близко в мире не было за всю историю фортепианного искусства».

Прощание с Сергеем Доренским начнётся в 10:30 в фойе Большого зала Московской консерватории. Отпевание — в 12:30 в Храме «Большого Вознесения» у Никитских ворот. Похороны — в 13:30 на Введенском кладбище.