Шеффилд, Великобритания, , 00:33 — REGNUM Первое видео с концерта голограммы Уитни Хьюстон в британском Шеффилде появилось в соцсети Instagram и вызвало противоречивую реакцию пользователей.

Некоторые комментарии были полны ностальгии, поклонники певицы благодарили за возможность снова увидеть звезду на сцене. Но критических замечаний было гораздо больше. Пользователи подметили несовпадение артикуляции губ голограммы с исполняемым хитом I wanna dance with somebody, неестественность движений и почти полное отсутствие живых эмоций. Один из комментаторов сравнил зрелище с компьютерной игрой Sims.

Напомним, сверхпопулярная американская певица и актриса Уитни Хьюстон умерла в 2012 году в результате несчастного случая. В январе этого года было объявлено о включении артистки в Зал славы рок-н-ролла, а 25 февраля в Великобритании стартовало европейское турне голограммы певицы в сопровождении живых танцовщиков и музыкантов. По его итогам будет принято решение о концертах в США.