Париж, , 00:08 — REGNUM Известный режиссер Роман Полански отказался от участия в церемонии вручения премии «Сезар», которая пройдет 28 февраля в Зале Плейель в Париже.

Фильм режиссера «Офицер и шпион» номинирован по 12 позициям, в том числе и как «Лучший фильм», так что шансы Полански получить хоть какую-то награду весьма высоки, однако свою безопасность в условиях массированной травли режиссер ценит выше. Накануне Полански получил гневные письма, угрозы варьируются от публичного линчевания до массовых протестов.

Напомним, Роман Полански подвергается остракизму в связи с обвинениями в изнасилованиях и сексуальных домогательствах (из-за обвинений в изнасиловании 13-летней фотомодели режиссеру пришлось в 1978 году бежать в Европу). Главными преследователями режиссера являются феминистские организации в США и во Франции, где Полански живет и работает. Из-за высокой оценки «Офицера и шпиона», дирекция Французской киноакадемии также подверглась травле и заявила об уходе в отставку в полном составе сразу после церемонии награждения.