Москва, , 23:37 — REGNUM Победители престижной премии в области культуры объявлены на торжественной церемонии в московском Гостином дворе.

Музеем года признан Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, выставкой года — V Уральская индустриальная биеннале современного искусства в Екатеринбурге. Награду «Личный вклад» получил Владимир Потанин, основатель Благотворительного фонда Владимира Потанина. Награду в номинации «Реставрация года» завоевали реставрационные мастерские Музеев Московского Кремля, а Книгой года стала «Бумажная архитектура: антология» Юрия Аввакумова, выпущенная в рамках издательской программы музея современного искусства «Гараж».

Призы вручали телеведущий Иван Ургант, историк искусств и куратор Жан-Юбер Мартен, гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, генеральный директор агентства ТАСС Сергей Михайлов и художник Павел Пепперштейн.

Напомним, премия издания The Art Newspaper Russia была учреждена в 2012 году. Она вручается за наиболее яркие достижения в музейном, выставочном и издательском деле за прошедший год в России и за рубежом, и за деятельность меценатов в области культуры. Лауреаты получают приз работы скульптора Сергея Шеховцова в виде лондонского Биг Бена и Спасской башни Кремля, выполненных в виде стрелок часов.