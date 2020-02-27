Лос-Анджелес, США, , 22:45 — REGNUM Первый трейлер ремейка-продолжения культового «ужастика» «Кэндимен» (1992) опубликован студией Universal.

Авторы картины — режиссер Ниа ДаКоста и обладатель Оскара сценарист Джордан Пил («Прочь») называют новый фильм «духовным продолжением» старой истории о потустороннем маньяке, которого можно вызвать, пять раз повторив его имя перед зеркалом. События происходят в тех же кварталах Чикаго, которые, впрочем, уже давно перестроены.

Темнокожий художник Энтони со своей подругой переезжает в один из этих районов. Узнав легенду о Кэндимене, он надеется подзаработать, проведя свое расследование. Его поиски и эксперименты запускают череду кошмарных событий. В главной роли Яхья Абдул-Матин II («Аквамен»), а его мистического врага играет Тонни Тодд, который был Кэндименом и в оригинальном фильме.

Напомним, фильм 1992 года, созданный режиссером Бернардом Рлоузом, входит, а число 500 лучших фильмов ужасов по мнению посетителей сайта IMDb и в сотню лучших ужастиков по версии сайта Dest Horror Movies.