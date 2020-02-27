Лондон, , 21:21 — REGNUM Лонг-лист Международной Букеровской премии был оглашен 26 февраля в Лондоне, в него вошли 13 произведений, которые были изданы на английском языке в Великобритании.

Среди претендентов на попадание в шорт-лист, который будет объявлен 2 апреля, авторы из ЮАР, Японии, Ирана, Норвегии, Германии, Франции, Нидерландов, Аргентины, Испании, Мексики.

Японская писательница Йоко Огава собрала у себя на родине все литературные премии, жюри включило в лонг-лист ее роман «Полиция памяти». Также в списке грузинская писательница Нино Харатишвили, которая живет в Германии и пишет на немецком языке, на «Букер» претендует ее роман «Восьмая жизнь», рассказывающий историю одной семьи в дореволюционной, советской и постсоветской Грузии. Среди испаноязычных авторов, которые выступают в лонг-листе заметной группой, можно отметить аргентинку Саманту Швеблин с романом «Маленькие глаза», для писательницы это уже третья попытка завоевать престижный приз.

Напомним, что в Великобритании существует две Букеровские премии — национальная, которая присуждается с 1969 года авторам из стран Британского Содружества, и Международная, учрежденная в 2004 году, а с 2017 года ставшая ежегодным событием. Денежная премия победителю составляет 50 тысяч фунтов (65 тыс. долларов) и делится поровну между автором и переводчиком.

В 1991 году Международной Букеровской премии удостоилась оманская писательница Джоха Альхартхи. Ее книга «Небесные тела» рассказывает о трех поколениях одной семьи.