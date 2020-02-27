Москва, , 20:07 — REGNUM 9 марта — крайний срок, когда каждая из стран, еще не определившаяся со своим представителем на конкурсе «Евровидение», должна объявить имя участника и название конкурсной песни.

Таких стран 26 из 41, в их числе пока что находится и Россия. Только треть стран-участниц уже определилась с выбором — Албания, Армения, Австралия, Бельгия, Чехия, Франция, Италия, Латвия, Литва,Норвегия, Польша, Словения, Испания и Украина. Как сообщается, известных или активно гастролирующих исполнителей среди уже заявленных нет. Некоторой известностью с недавних пор пользуется лишь итальянский автор-исполнитель Диодато, который в этом месяце стал победителем юбилейного 70-го фестиваля в Сан-Ремо.

Что касается российского участника, то его имя будет названо в субботнем или воскресном эфире программы «Время», это произойдет на этих или следующих выходных.

Напомним, песенный конкурс «Евровидение» пройдет в этом году с 12 по 16 мая в городе Роттердам (Нидерланды).