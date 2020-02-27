Москва, , 19:41 — REGNUM «Фейк-новостью» назвал Александр Панайотов распространившуюся в СМИ информацию о своем отборе на «Евровидение», об этом певец заявил 27 февраля в своем Instagram

Источником распространения слухов Панайотов назвал некий «желтушный нелепый паблик», «вброс» с которого разошелся по огромному количеству СМИ. Он предположил, что слух мог быть распущен преднамеренно и назвал такой поступок «циничным».

"Единственный источник, который достоверно огласит участника от России — это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счёт не давал», — подчеркнул исполнитель, отметив, что он сам никакой информацией о своем участии в конкурсе не располагает.

Напомним, накануне многие российские СМИ распространили информацию о том, что Россию на «Евровидении-2020» будет представлять Александр Панайотов, который уже несколько раз предпринимал попытки попасть в число участников.