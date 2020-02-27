Москва, , 19:16 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил сегодня, 27 февраля, журналистам, что открывшийся в Москве парк развлечений «Остров мечты» вполне сопоставим с парками развлечений мирового уровня, в частности с Диснейлендом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня состоялась церемония запуска нового парка развлечений «Остров мечты» в Москве. Туда были приглашены воспитанники московских детских домов, многодетные малообеспеченные и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации семьи, а также подопечные Фонда Константина Хабенского. Кроме того, парк посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. Ожидается, что парк официально откроется 29 февраля.

Песков отметил, что созданный парк — уникален, учитывая климатические особенности России. Он также сравнил его с другими подобными парками за рубежом и считает, что «Остров мечты» вполне сопоставим с Диснейлендом.

«Поскольку у меня много детей, то, конечно, бывал. Не так часто, конечно, как хотелось бы детям. В Диснейленде был несколько раз с детьми. И это абсолютно сопоставимо», — сказал Песков.

Напомним, что парк «Остров мечты» стал крупнейшим подобным заведением в Европе и первым заведением этого типа в России. Он был построен группой компаний «Регионы» за $1,5 млрд в Нагатинской пойме в Москве. Площадь парка — 100 гектаров.