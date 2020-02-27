Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM В четверг, 27 февраля 2020 года, на 67-году жизни ушел из жизни главный режиссер петербургского «Театра на Васильевском» Владимир Туманов. Об этом сообщает пресс-служба театра.

За свою творческую биографию Туманов успел поработать в театрах Литвы и России. В Вильнюсском Театре русской драмы он поставил около тридцати спектаклей. А после возвращения в Петербург стал одним из ведущих режиссеров культурной столицы. Его постановки показывали в Малом драматическом театре, Молодежном театре на Фонтанке.

В Театр на Васильевском Туманов пришёл в 2011 году и с тех пор его спектакли становились художественными событиями, он получил широкое общественное, профессиональное признание, а его постановки отмечались премиями международных фестивалей, становились номинанты и лауреатами высших театральных премий «Золотая маска» и «Золотой Софит».

«27 февраля в афише театра стоит последний спектакль Владимира Туманова — «Мещане» по М. Горькому. Спектакль, триумфально шедший на зарубежных и российских гастролях, награжденный призами международных фестивалей и высшей премией Санкт-Петербурга «Золотой софит», — отмечено в сообщении пресс-службы.

Прощание с Владимиром Тумановым состоится в Театре на Васильевском 2 марта. Время и место погребения будет сообщено позже.