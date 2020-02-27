Москва, , 15:14 — REGNUM Новинки, которые вы увидите на этой неделе:

«На Луне» (16+)

Глеб, герой фильма Егора Кончаловского, — типичный оболтус-«мажор». Отец-олигарх гарантирует великовозрастному дитятке дорогие спортивные тачки, первосортную выпивку и надежную «крышу». Такой «коктейль» не может довести до добра: однажды, участвуя сильно навеселе в уличных гонках, Глеб сбивает пешехода. Отец уладил дело, но его терпение все же лопнуло. Теперь Глебу придется взрослеть и учиться уму-разуму в диких северных лесах под надзором сурового и нелюдимого отшельника…

«Опасная роль Джин Сиберг» (18+)

Основанный на реальных событиях фильм Бенедикта Эндрюса рассказывает о драматическом эпизоде в яркой, но короткой жизни американо-французской кинозвезды Джин Сиберг. Увлекшись политикой, Джин включилась в борьбу за права чернокожих в США и близко сошлась с одним их активистов «Черных пантер» — радикальной организации цветных. Политическая деятельность Сиберг запустила кампанию преследования со стороны гуверовского ФБР. За актрисой открыто следили и распускали о ней грязные слухи, чтобы заставить отказаться от финансирования «Черных пантер» и участия в акциях против расовой сегрегации. Жестокая травля привела к тяжелым последствиям…

В главной роли Кристен Стюарт («Сумерки»).

"Просто помиловать» (18+)

В своей биографической драме режиссер Дестин Креттон рассказывает о борьбе молодого чернокожего адвоката Брайана Стивенсона против предвзятости, с которой сталкивались в суде малоимущие цветные. Стивенсон и его единомышленники-юристы защищали таких людей бесплатно, им удалось спасти от смертной казни почти полторы сотни человек.

«Подлинная история банды Келли» (18+)

Бесстрашный грабитель банков Нэд Келли, действовавший в конце XIX века, — легендарная фигура в австралийской истории. Одни считают его жестоким убийцей-отморозком, другие — храбрым идейным борцом против британских колонизаторов. Австралийский режиссер Джастин Курзель решил изложить свой взгляд на эту неоднозначную личность, которая притягивает внимание кинематографистов с 1906 года, когда был создан немой фильм о Нэде Келли и его товарищах.

«Переводчики» (16+)

На что только не пойдешь ради защиты интеллектуальной собственности — или ради хорошего заработка! Знаменитый писатель закончил третью часть своего нашумевшего произведения, и тут же бригаде из девяти переводчиков дают задание переложить книгу на основные языки мира. Переводчики соглашаются трудиться в полной изоляции, но вскоре понимают, что работа мечты слишком похожа на рабство. У них отобрали телефоны и лишили доступа в интернет, они не могут покинуть бункер — и все же первые страницы книги утекают в сеть, а автора подвергают шантажу. Похоже, это сделал кто-то из переводчиков. Но кто и каким образом?..

«Литературный» триллер снял французский режиссер Режис Руансар.

«Зима» (16+)

Герой остросюжетной драмы Сергея Черникова Александр вместе с отцом приезжает в чужой город, где оба подвергаются жестокому нападению пьяных подростков. Отец гибнет, а раненого Александра, свидетеля убийства, теперь пытаются заставить замолчать навсегда. Однако. Александр не желает быть мишенью и сам начинает охоту на преступников.

В главных ролях Игорь Петренко и Александр Петров.

«Яга. Кошмар темного леса» (16+)

Выбор няни для малыша — серьезное и порой рискованное дело. Вот и герои «ужастика» Святослава Подгаевского, у которых недавно родился второй ребенок, ошиблись в выборе, поддавшись обаянию очаровательной кандидатки в няни, и только их старший сын Егор почти сразу начал подозревать неладное. Однажды малышка и няня бесследно пропали, а родители оказались то ли под гипнозом, то ли околдованы и лишились памяти. Егор вместе с друзьями начинает свое расследование и спасательную операцию. Следы приводят ребят в логово демонического существа, издревле охотящегося на маленьких детей…

«Проклятый дом 2» (18+)

Не зря говорят: «Дорого, да мило, дешево, да гнило»! Дон и его беременная жена небогаты, но они решают, что ребенку лучше расти в своем доме, а не в многоквартирном «муравейнике». Дон по дешевке покупает старый дом, почти развалюху, и засучив рукава отважно берется за ремонт. Вот только дом достался ему так дешево не только из-за гнилых половиц и дыр в стенах — в нем обитает нечто, что совсем не радо новым жильцам и всерьез собирается сжить их со свету…

«Ужастик» с классическим сюжетом о «нехорошем доме» снял американский режиссер Трэвис Стивенс.

«Пушки Акимбо» (18+)

Герой комедийного боевика, снятого британским режиссером Джейсоном Ли Хауденом — типичный инфантильный гик-неудачник. Вся его жизнь заключена в видеоиграх, разработкой которых он с трудом зарабатывает на кусок хлеба с маслом. Майлз одинок, несчастлив и никому не интересен — и уже давно смирился с этим. Но однажды в его дверь вламывается судьба, буквально вышибив ее сапогом. Странные незнакомцы скручивают Майлза, намертво привинчивают к его рукам два пистолета и угрозами заставляют бросить вызов отмороженной девице Никс — чемпионке противозаконных смертельных квестов…

В главной роли Дэниэл Рэдклифф («Гарри Поттер»).

«Жадность» (16+)

Циничный миллиардер, глава крупного модного дома, собирается отметить свой 60-летний юбилей на фешенебельном греческом курорте. Банальная вечеринка — не в его вкусе, он явно замыслил что-то грандиозное и шокирующее. Вот только будут ли рады его гости? Впрочем, юбиляру наплевать!

Ироническую драму снял британский режиссер Майкл Уинтерботтом

«Иди к папочке» (18+)

Герой комедийного триллера Анта Тимпсона Норвал имеет чувствительные нервы и похож на большого ребенка. Совершенно неожиданно он получает от своего отца, которого не видел с детства, приглашение приехать погостить. Но внешность и повадки старика, одиноко живущего в доме на отшибе, обескураживают Норвала. Похоже, радостного воссоединения семьи не предвидится, обстановка становится все мрачнее с каждым днем, вокруг явственно сгущается пелена безумия, и вскоре Норвал начинает всерьез опасаться за свои жизнь и рассудок…

В главной роли Элайджа Вуд («Властелин колец»)

«Моя собака Идиот» (18+)

Что делать, если ты уже не молод и при этом ясно осознаешь, что твоя жизнь — провал по всем статьям? Книги не пишутся, с женой нелады, подросшие дети бесят… Правильно, нужно срочно завести собаку, и желательно побольше и понаглее! Дружба с подобранным на улице псом по кличке Идиот привносит в жизнь писателя Анри так необходимую ему свежую струю, хотя и полностью ставит ее вверх дном.

Французский режиссер Иван Атталь сам исполнил в своем фильме главную роль.

«Пушистые мошенники»

Бельчонок Тьюм, дуривший лесных зверей игрой в наперстки, точнее — в ореховые скорлупки, и бойкая ежиха Латте внезапно оказываются избранными героями. Они отправляются в путь, чтобы раздобыть волшебный кристалл, способный вернуть в их родной лес воду. Чтобы выполнить свою миссию, отнюдь не самым сильным, но ловким и хитроумным зверятам придется бросить вызов опасным хищникам — рысям, волкам и даже хозяевам лесов — медведям.

Полнометражный приключенческий мультфильм сняли немецкие аниматоры Мими Мэйнард, Реджина Велкер и Нина Вельс.