Ижевск, , 14:35 — REGNUM В 2020 году фестиваль школьных и студенческих театральных коллективов «Театральное Приволжье» будет расширен за счёт появления номинации, посвящённой Году памяти и славы. Будет выбран лучший спектакль о Великой Отечественной войне, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда по итогам встречи с призёрами театрального фестиваля в Удмуртии.

Сегодня, 27 февраля, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и глава Удмуртии Александр Бречалов встретились с призерами окружного проекта «Театральное Приволжье» — коллективом из Воткинска, занявшего второе место среди студенческих театров. В ходе общения полпред напомнил, что на фестивале были созданы равные условия как для столичных театров, так и сельских, что наглядно показал успех воткинского театра.

Фестиваль «Театральное Приволжье» продолжится, гостей и участников будет принимать Удмуртия. В 2020 году номинаций стало больше: объявлена номинация, посвященная Году памяти и славы в России. Будет определён «Лучший спектакль, раскрывающий тему Великой Отечественной войны».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году участниками фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов «Театральное Приволжье» стали 114 студенческих и 369 школьных театров, в конкурсных спектаклях участвовали 7 тыс. молодых актеров. Зрительская аудитория фестиваля достигла почти 150 тыс. человек, при этом в видеоверсии спектакли увидели более 43 тыс. человек. Лучшие постановки удостоены премий.

Читайте также: В Поволжье назвали основные общественные окружные проекты

В номинации «Лучший школьный театр» победу одержала образцовая театральная студия «Пауза» (Башкирия), в номинации «Лучший студенческий театр округа» победа присуждена студенческому театру «Абрикосовый сад» (Чувашия). Победители в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер» и «Лучшая актриса» посетили в театр им. Е. Б. Вахтангова и театр наций.