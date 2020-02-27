Ле-Гран-Саконекс, Швейцария, , 13:29 — REGNUM Европейский вещательный союз (ЕВС), который выступает организатором музыкального фестиваля «Евровидение», внимательно следит за ситуацией с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении ЕВС.

Организация принимает необходимые меры, следуя руководящим принципам ВОЗ и распоряжениям национальных властей. Пока преждевременно говорить о возможных сценариях развития ситуации, включая отмену конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году музыкальный конкурс «Евровидение» пройдёт в Нидерландах с 13 по 16 мая.

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