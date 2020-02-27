Сеул, , 12:46 — REGNUM Звезды шоу-бизнеса Южной Кореи объявили о сборе средств для борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, актриса Ким Хе Су пожертвовала 100 млн вон (~$82 500) неправительственной организации по ликвидации последствий стихийных бедствий «Hope Bridge», актер Чон Сон У, который также был послом доброй воли УВКБ ООН, направил 100 млн вон (~$82 500) некомерческой организации Community Chest of Korea.

Певица и актриса Пек Су Джи, известная также как Сьюзи, пожертвовала 100 млн вон (~$82 500) неправительственной организации Good Neighbors, актриса, модель и певица Ли Хе Ри, являющаяся самой младшей участницей группы Girl’s Day, и телеведущий Кан Хо Дон направили по 100 млн (~$82 500) в детский фонд «Зеленый зонтик».

Актеры Пак Бо Ён, Чу Чжи Хун и Ким Хе Ын пожертвовали по 50 млн вон (~$41 300) таким организациям, как Good Neighbors, «Hope Bridge», Community Chest of Korea.

Отмечается, что данные средства пойдут на поддержку уязвимых слоев населения, семей с низким доходом и людей, проживающих в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, где находится один из эпицентров вируса.