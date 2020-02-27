Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Американский режиссер Стивен Спилберг принял решение отказаться от съемок пятого фильма из цикла, посвященного приключениям археолога Индианы Джонса. Об этом сообщает Vanity Fair.

Отмечается, что Спилберг самостоятельно принял такое решение. Новым режиссером станет Харрисон Форд. Спилберг намерен заняться только продюсированием пятой части фильма.

Как сообщало ИА REGNUM, пятая часть приключений «Индианы Джонса», полное название которой еще не раскрыто, по плану должна выйти на экраны летом будущего года, так что съемки должны начаться уже через три-четыре месяца.

Предыдущий фильм серии — Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» вышел в 2008 году.