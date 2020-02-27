Лос-Анджелес, США, , 10:42 — REGNUM Стало известно рабочее название предстоящего фильма о Человеке-пауке. Его раскрыл портал ComicBook 26 февраля.

Картина создаётся под рабочим названием «Безмятежность сейчас». Оно является отсылкой к комедийному сериалу «Сайнфелд».

Напомним, продолжение фильма «Человек-паук: вдали от дома» находится в разработке. Дата выхода картины на экраны пока не сообщается.

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