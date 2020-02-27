Лос-Анджелес, США, , 10:37 — REGNUM Американский кинорежиссёр Райан Джонсон («Достать ножи») рассказал о необычном правиле компании Apple, которое применяется во время съёмки фильмов. Как оказалось, кинозлодеям «нельзя пользоваться айфонами в кадре», сообщил «Мир фантастики» 26 февраля.

По словам Джонсона, это правило особенно актуально для детективных фильмов с сюжетной интригой. Оно же применялось и на съёмках «Достать ножи».

Напомним, «Достать ножи» — это детективный фильм с Аной де Армас и Дэниелом Крейгом в главных ролях. Его премьера состоялась в 2019 году.

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