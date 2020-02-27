Нью-Йорк, США, , 10:26 — REGNUM Netflix выпустила новый трейлер фэнтези-сериала «Письмо королю». Ролик был опубликован на YouTube-канале компании 26 февраля.

По сюжету шоу, молодому рыцарю предстоит пересечь три страны, чтобы доставить важное письмо своему королю. В этом приключении он столкнётся с опасными врагами и смертоносной магией.

Премьера сериала состоится на Netflix 20 марта 2020 года. Он основан на одноимённом романе нидерландской писательницы Тонке Драхт.

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