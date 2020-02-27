Нью-Йорк, США, , 10:08 — REGNUM Звезда кинофраншизы «Один дома» Маколей Калкин исполнит одну из главных ролей в десятом сезоне сериала «Американская история ужасов». Об этом сообщалось 26 февраля в ролике на официальном YouTube-канале шоу.

В новом сезоне также появятся Сара Полсон, Эван Питерс, Кэти Бэйтс, Билли Лурд, Финн Уиттрок, Лили Рейб, Адина Портер и др. Дата премьеры предстоящих эпизодов пока не сообщается.

Напомним, «Американская история ужасов» — это хоррор-сериал, выходящий на канале FX. В каждом сезоне шоу рассказывается отдельная история, не связанная с остальными.

Читайте ранее в этом сюжете: В новой книге по мотивам сериала «Офис» все герои станут детьми