Берлин, , 09:40 — REGNUM Помочь возродить Ташкентский кинофестиваль пообещал генеральный директор Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) Клаус Элер, сообщает 27 февраля издание «Подробно.uz».

Директор Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) Бенои Гинисти заявил, что возрождение Ташкентского кинофестиваля спустя 30 лет является настоящим подвигом. Он также пообещал помочь в проведении этого мероприятия.

Кинокритик Сергей Лаврентьев отметил, что запуск кинофестиваля продемонстрирует открытость Узбекистана миру. Программный директор Коттбусского кинофестиваля Берндт Будер сказал, что Ташкентский фестиваль будет интересен как площадка творческих поисков.

Напомним, 20 февраля стартовал Берлинский международный кинофестиваль, в котором принимает участие делегация из Узбекистана во главе с гендиректором «Узбеккино» Фирдавсом Абдухаликовым.

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