Ульяновск, , 09:06 — REGNUM В Ульяновской области, которая является малой родиной Владимира Ленина, готовится выставочная экспозиция «Образ В. И. Ленина в изобразительном искусстве». Она будет приурочена к 150-летию со дня рождения вождя советского пролетариата, которое отмечается в 2020 году. Также будет создано несколько выставок в честь этой даты, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Глава региона Сергей Морозов на заседании оргкомитета подчеркнул, что календарь событий должен «в полной мере дать возможность соприкоснуться с большим отрезком истории нашей страны, отраженным в разных художественных образах».

«В советские времена образ Ленина занимал особое место в искусстве. Поэтому важно понять, какие выставки сегодня заинтересуют жителей и гостей города», — сообщил губернатор.

В настоящее время в регионе готовят выставку «Образ В. И. Ленина в изобразительном искусстве». В неё войдут не только портреты: эксперты отмечают, что процесс осмысления роли личности Ленина продолжается, как и рассмотрение искусствоведческого контекста. Поэтому выставка будет иметь более широкий контекст и не ограничится только портретами. Экспозицию представят не только в Ульяновске, но и других городах и районах области.

150-летию Ленина также посвящены другие выставки. К примеру, драматический театр представляет мультимедийную выставку «Ленин. Ренессанс» в рамках проекта «Ленин. Переосмысление образа. Выставочный проект». Она позволит переосмыслить образ «вождя» через современные формы искусства — в частности, при помощи видео-арта, нет-арта, иллюстраций, фотографий.

Выставочный проект Ленинского мемориала «От первого лица» включает три экспозиции, представляющие Ленина в разных ипостасях — как человека, учёного и политика. Очередная экспозиция будет представлена 12 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в преддверии празднования 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, которое будет отмечаться в апреле 2020 года, благоустраивают центральные улицы города и реставрируют объекты культурного наследия. Также будут отремонтированы шесть памятных сооружений.

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