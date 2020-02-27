Москва, , 06:00 — REGNUM Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года. Испытания проходили в Баренцевом море на фрегате проекта 22 350 «Адмирал Горшков», сообщили 26 февраля источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

Пуск проводился по наземной цели, расположенной в пределах одного из полигонов Северного Урала. Таким образом, дальность полета «Циркона» превысила 500 км.

Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов сообщал, что ракета морского базирования «Циркон» может быть принята на вооружение в ближайшие годы. Предполагалось, что она разместится на фрегате «Маршал Шапошников» и многоцелевой атомной субмарине проекта 949А «Иркутск».

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