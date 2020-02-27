Лос-Анджелес, США, , 01:05 — REGNUM Стартовали съемки третьей части фильма о возрождении динозавров, об этом сообщил режиссер картины Колин Треворроу.

В главной роли Оуэна Грейди по-прежнему Крис Пратт. Также в фильме снимались Брайс Даллас, Джефф Голдблюм, Сэм Нил и Лора Дерн, сценарий картины написал сам Колин Треворроу совместно с Эвелин Кармайкл, он же выступает сопродюсером фильма вместе со Стивеном Спилбергом.

В предыдущей части динозавры обрели свободу, но, похоже, гигантские рептилии не собираются на этом останавливаться и намерены восстановить свою власть на планете. В оригинале фильм так и будет называться: «Мир юрского периода: Власть».

Российские зрители смогут увидеть фильм 11 июня 2021 года.

Напомним, трилогия «Мир юрского периода» продолжает знаменитую трилогию «Парк Юрского периода», первый фильм которой вышел в 1993 году. Режиссером первых двух фильмов был Стивен Спилберг.