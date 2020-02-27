Москва, , 00:34 — REGNUM Певец Александр Панайотов будет представлять Россию на популярном международном конкурсе поп-музыки «Евровидение», который пройдет в этом году в Роттердаме (Нидерланды).

Исполнителю 35 лет, попасть на «Евровидение» он мечтал давно, а в 2005, еще совсем молодым, безуспешно пытался пробиться в число участников. Певец не сдался и повторил свои попытки в 2008 и в 2017 годах, и вот, ему наконец улыбнулась удача. Впервые о такой возможности сообщил композитор Игорь Крутой, который считал участие Панайотова в конкурсе практически гарантированным.

Александр Панайотов родом из украинского города Запорожье, где закончил музыкальную школу с красным дипломом, затем учился в Киеве, в 2003 году переехал в Москву. За плечами у Александра участие во многих вокальных конкурсах.

Как сообщается, конкурсную композицию для певца помог подобрать его музыкальный наставник и продюсер Григорий Лепс.

Кроме Панайотова в национальный шорт-лист входили певицы ZIVERT и Полина Гагарина, рейв-группа Little Big и другие кандидаты.

Напомним, «Евровидение» — это ежегодный фестиваль эстрадной песни, который проводится среди стран-участниц Европейского вещательного союза. Первый конкурс прошел в Швейцарии в 1956 году. По правилам конкурса страна, чей участник стал победителем, принимает следующий фестиваль.