Москва, , 22:56 — REGNUM Фильм, основанный на реальных событиях, заглавным героем которого стал российский социолог Максим Шугалей, брошенный в тюрьму в Ливии, снят активистами Фонда защиты национальных ценностей. Об этом сообщил глава Фонда Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

«Шугалей» расскажет об испытаниях, выпавших на долю социологов, которые отправились в Ливию, чтобы узнать, что происходит с обществом этой погруженной в военный хаос страны, и выработать рекомендации по прекращению конфликта. Ученые были похищены в Триполи и брошены в тюрьму «Митига», но не утратили мужества и чувства юмора. Малькевич назвал невыдуманных персонажей фильма «настоящими профессионалами и самоотверженными русскими героями». По его словам, в фильме будут и политические интриги, и боевые сцены, и накал страстей. Премьера состоится в апреле этого года.

Напомним, двух российских социологов Самера Суэйфана и Максима Шугалея из Фонда защиты национальных ценностей похитили в мае 2019 года в Триполи члены группировки RADA, подконтрольные Правительству национального согласия, и до сих пор удерживают их в полной изоляции без суда. 24 февраля Максим Шугалей встретил в тюрьме «Митига» свой день рождения.