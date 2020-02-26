Москва, 26 февраля 2020, 20:08 — REGNUM Документальный фильм-расследование об убийстве журналиста Влада Листьева «Листьев. Новый взгляд» покажут 1 марта в сети кинотеатров «Каро-фильм».
Режиссер Родион Чепель провел серьезнейшую работу с архивными документами и встретился с десятками людей, имевшими отношение к этому трагическому эпизоду.
Фильм покажут в Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Екатеринбурге и в московском киноцентре «Октябрь», где пройдет встреча режиссера со зрителями.
Напомним, тележурналист Влад Листьев был ведущим и создателем таких популярнейших в конце 80-х и начале 90-х программ как «Взгляд», «Тема», «Час пик», «Поле чудес», занимал посты директора Общественного российского телевидения и вице-президента Академии российского телевидения. 1 марта 1995 года 38-летний Владислав Листьев был застрелен неизвестным киллером в своем подъезде. Дело так и не было раскрыто, ни убийца, ни заказчики не найдены.