Тегеран, , 08:46 — REGNUM Участие иранского павильона в крупнейшей российской туристической выставке «MITT» было отменено из-за опасений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 26 февраля.

По полученным данным, в связи со вспышкой коронавируса в Иране, а затем отменой исходящих рейсов из Ирана из-за опасений, связанных с коронавирусом, иранская делегация не примет участия в выставке MITT в Москве в этом году. Встреча в формате B2B между иранскими туристическими агентствами и российскими коллегами, которая должна была состояться на полях международной выставки «MITT», перенесена на май, точная дата неизвестна.

Между тем, участие Ирана в предстоящей выставке ITB travel and tourism trade show в Берлине также остается неопределенным. Хотя большая часть работы была проделана для участия Ирана, и грузы участников иранского павильона должны прибыть в Германию уже 27 февраля, по словам Хашаяра Никзадфара, ответственного за иранский павильон в ITB, учитывая отмену исходящих рейсов из Ирана, вполне вероятно, что некоторые из участников не смогут прибыть на выставку вовремя.

С другой стороны, есть также предположения, что ITB, крупнейшая в мире туристическая выставка, отменит ближайшее мероприятие, запланированное на 4−8 марта 2020 года.