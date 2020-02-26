Лос-Анджелес, США, , 19:38 — REGNUM Очередной фильм о суперагенте Джеймсе Бонде «Не время умирать» может стать самым длинным в истории серии.

Если сведения, обнародованные сетью американских кинотеатров Regal и нидерландской сетью Pathe, верны, и новый, 27-й (или 25-й, если считать только фильмы снятые при участии EON Productions) шпионский боевик длится 2 часа 43 минуты, то он перекроет рекорд предыдущего фильма «Спектр» с Дэниелом Крейгом в главной роли на целых 15 минут.

Любопытно, что фильм «Квант милосердия», в котором шпиона-джентльмена также сыграл Дэниел Крейг, побил противоположный рекорд — он был самым коротким во франшизе и длился всего 1 час 46 минут.

«Не время умирать» снял режиссер Кэри Фукунага, фильм выйдет на экраны 9 апреля. В нем Джеймсу Бонду, который планировал уйти на покой, вновь приходится вступить на тропу тайной войны, когда некий злодей похищает талантливого ученого, владеющего опасными секретами.

Напомним, Джеймс Бонд, суперагент MI6 с лицензией на убийство, был придуман в далекие 50-е годы английским писателем Яном Флемингом, который сам одно время был разведчиком, хотя, разумеется, его реальная карьера была гораздо скромнее и прозаичнее.