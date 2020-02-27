27 февраля 2020 | Время чтения 5 мин

Свой рабочий пост покинул генеральный директор Disney Роберт «Боб» Айгер. Что этот человек сделал для компании и чем медиагиганту грозит его уход — читайте в материале корреспондента ИА REGNUM.

Артём Дубровский, , 08:33 — REGNUM Главной новостью последних дней для всех любителей кинематографа и анимации стал неожиданный уход Роберта «Боба» Айгера с поста генерального директора Disney. Быть может этот американский предприниматель не так хорошо знаком рядовым зрителям, как знаменитый основатель компании Уолт Дисней — однако именно его уверенная рука вела этого медиагиганта к успеху в 21 веке. И привела.

Роберт «Боб» Айгер с Микки Маусом Josh Hallett

Айгер присоединился к Walt Disney в 1996 году, когда он ещё был президентом Capital City/ABC — крупной американской медиа-компании. Детище Уолта Диснея приобрело её вместе со всеми активами, а «Боб» продолжил занимать свой пост до 1999 года. За следующие шесть лет он значительно продвинулся по карьерной лестнице и уже в 2005 стал полноправным генеральным директором Disney — шестым по счёту.

От других управляющих компании Айгера отличало чёткое видение того, каким должна быть Disney. С первого дня на посту он стремился к масштабированию бизнеса и приобретению активов, которые смогут привести компанию к величию. Так, в 2006 году (спустя всего год после его назначения) Disney приобрела анимационную студию Pixar («История игрушек», «Корпорация монстров» и др.) за семь с половиной миллиардов долларов США.

Рой Эдвард Дисней, племянник Уолта Диснея. «Анимация всегда была сердцем и душой Disney. Мне приятно видеть, что Боб Айгер и компания принимают это наследие, возвращая выдающийся анимационный талант команды Pixar в свои ряды. Это явно укрепляет позицию The Walt Disney Company как доминирующего лидера в анимации и кино»

Это решение пришло к Айгеру во время открытия «Диснейленда» в Гонконге. На «параде героев Disney» глава компании заметил, что среди появляющихся персонажей нет ни одного, созданного его компанией за последние пять лет — все популярные герои принадлежали Pixar. После успешного слияния Айгеру удалось привнести традиционные «ценности Disney» в новую компанию и в дальнейшем встать за выпуском множества популярных мультфильмов: «Рататуй», «ВАЛЛ-И», «Головоломка» и др.

Герой мультфильма «История игрушек» шериф Вуди в Диснейленде (сс) Scottb211

Следующим важным и крайне рискованным шагом со стороны Айгера стала покупка Marvel Entertainment в 2009 году — в то время кинокомиксы не пользовались такой популярностью, как сейчас, а знаменитой «киновселенной Marvel» в привычном нам виде и вовсе не существовало. На тот момент в кинотеатрах вышли только две картины из этой серии: «Железный Человек» (2008 год) и «Невероятный Халк» (2008 год). И, несмотря на успех первой из них, судьба франшизы ещё была окутана пеленой тайны. Сделка с Marvel обошлась Disney в четыре миллиарда долларов США (и многократно окупилась уже к 2014 году).

Спустя ещё три года (уже после успеха «Мстителей» и множества новых картин Pixar) Айгер организовал переговоры с популярным кинорежиссёром Джорджем Лукасом о возможной покупке его компании. Общение длилось несколько месяцев и, как итог, Lucasfilm отошла к Disney за четыре миллиарда долларов США (к слову, первый же фильм в новой трилогии «Звёздные войны» собрал больше двух миллиардов). Таким образом, именно Роберта Айгера стоит поблагодарить (или поругать) за появление всех современных фильмов и сериалов о «далёкой-далёкой Галактике».

Этими сделками заслуги предпринимателя не ограничиваются. К 2019 году ему удалось заключить соглашение, позволяющее Disney приобретать активы 21 Century Fox, запустить потоковый сервис Disney+, а также вложить серьёзные суммы денег (а также личного времени и сил) в создание парков развлечений «Диснейленд» по всему миру.

Роберт «Боб» Айгер и Джордж Лукас littlelostrobot

Айгер заявил о своём решении уйти в отставку 25 февраля 2020 года. По словам теперь уже бывшего генерального директора, это оптимальное время для смены руководства. Тем не менее он не покинет компанию насовсем, а сфокусируется «на творческих начинаниях Disney». Контракт Айгера официально завершится 31 декабря 2021 года.

На посту генерального директора его сменит один из ветеранов Disney Боб Чапек, проработавший в компании около 27 лет. Для многих экспертов, следивших за сменой руководства, этот выбор стал неожиданным — другие кандидаты считались более подходящими, из-за своей «близости к высокоприоритетным активам компании».

Боб Чапек, новый генеральный директор Disney. «Я невероятно польщен тем, что взял на себя роль генерального директора компании, которую считаю величайшей в мире. Мне повезло руководить исключительно талантливыми и преданными актёрами и сотрудниками. Боб Айгер превратил Disney в самую популярную и успешную медиа и развлекательную компанию, а мне посчастливилось получить место в первом ряду в качестве члена его руководящей команды. Я разделяю его стремление к творческому совершенству, технологическим инновациям и международной экспансии, и я буду продолжать использовать эти стратегические основы в будущем»

Боб Чапек с Микки и Минни Маус (сс) Disney/Image Group LA

Ранее Чапек уже занимал различные руководящие должности в компании. В частности, с 2015 года он руководил работой тематических парков аттракционов Disney и успешным запуском «Диснейленда» в Шанхае (Китай). Другие сотрудники отзываются о нём, как о талантливом и преданном работнике с очень богатым трудовым опытом.

Роберт Айгер. «На протяжении всей своей карьеры Боб вел честный и убедительный образ жизни, всегда уважая богатое наследие Диснея и в то же время принимая на себя разумные, инновационные риски в будущем. Его успех за последние 27 лет отражает его дальновидное лидерство, сильный рост бизнеса, а также звёздные результаты, которых он последовательно достигал»

С уходом Боба Айгера в 2021 году завершится целая эпоха для компании Уолта Диснея. Эпоха риска, неожиданных инновационных решений и, конечно же, небывалого успеха. При его руководстве Disney создали киновселенную Marvel, все современные картины по франшизе «Звёздные войны», а также с десяток популярных мультфильмов, завоевавших множество наград. И это не считая телесериалов, фильмов для цифровых носителей и недавнего запуска Disney+.

Боб Чапек (сс) Disney/Image Group LA

Пока что невозможно адекватно оценить Боба Чапека в качестве нового главы компании, однако на ближайшие несколько лет у него есть готовый и чётко-сформулированный Айгером план по развитию бизнеса. И, несмотря на то, что с уходом последнего акции компании уже упали на 2%, переживать за наследие Уолта Диснея не стоит — этот медиа-паровоз уверенно стоит рельсах мирового господства и пока не планирует сбавлять скорость.