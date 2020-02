Сеул, , 15:32 — REGNUM Южнокорейская бойз-бенд группа BTS возглавила очередной мировой музыкальный чарт. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, новый (седьмой) альбом группы «Map of the Soul: 7», выпущенный 21 февраля, занял первое место в японском ежедневном чарте альбомов Oricon.

Известно, что альбом занял первую строчку рейтинга с показателем 227 204 проданных экземпляра. Альбом «Map of the Soul: 7» также возглавил британский чарт альбомов UK Official Albums Chart.

Предполагается, что на следующей неделе данный альбом возглавит американский музыкальный чарт Billboard 200.

Отмечается, что в первую неделю после выхода альбома в Южной Корее было продано более 3 млн копий альбома.