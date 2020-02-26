Магас, , 13:54 — REGNUM В ряде стран Европы и в регионах России в 2020 году состоятся Дни культуры Ингушетии. Их проведение приурочено к 250-летию присоединения республики к России, пишет ТАСС.

Так, музейные экспозиции, концерты мастеров искусств Ингушетии, демонстрация национальной кухни и ремесел будут организованы в рамках дней культуры в Турции и Франции, на Ставрополье и в Самаре, в парке культуры «Зарядье» в Москве и других субъектах.

Как сообщало ИА REGNUM, одними из главных мероприятий, запланированных в 2020 году в связи с празднованием на государственном уровне 250-летия вхождения Ингушетии в состав России, станут Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, а также гала-концерт в Кремле.

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