Малгобек, Ингушетия, , 13:41 — REGNUM В Ингушетии в скором времени откроются три дома культуры, построенные по нацпроекту «Культура». Они расположены в селах Средние Ачалуки, Южное и Вежарий Малгобекского района, сообщили в муниципалитете.

Здания домов культуры построены по типовому проекту. В каждом оборудованы большие залы на 200 мест со сценой и художественные мастерские, где будет проводиться обучение народным ремеслам.

С открытием новых домов культуры сельчане получат возможность разнообразного досуга, в том числе занятия в кружках, участия в культурно-массовых и зрелищных мероприятиях. Такие же очаги культуры будут открыты до конца 2020 года во всех населенных пунктах Ингушетии.