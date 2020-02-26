Оттава, , 10:57 — REGNUM Канадская певица Граймс рассказала о роли своего персонажа Лиззи Виззи в предстоящей игре Cyberpunk 2077. Её историей поделился портал PCGamer 26 февраля.

По сюжету Cyberpunk 2077, популярная певица Лиззи Виззи совершает самоубийство прямо во время своего концерта. Однако бригада хирургов успевает переместить разум исполнительницы в кибернетическое тело, что позволяет ей закончить выступление уже в новом образе.

Напомним, ролевая игра Cyberpunk 2077 выйдет 17 сентября 2020 года. Разработкой проекта занимается польская компания CD Projekt RED.

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