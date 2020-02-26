Лос-Анджелес, США, 26 февраля 2020, 10:27 — REGNUM Зак Бэйлин напишет сценарий к предстоящему фильму «Крид 3». Об этом 25 февраля сообщил The Hollywood Reporter.
Картина продолжит историю карьеры Адониса Крида (Майкл Б. Джордан). Однако конкретные сюжетные детали пока не раскрываются.
Напомним, «Крид» — это серия фильмов, являющаяся спин-оффом франшизы «Рокки». Премьера первой части состоялась в 2015 году.
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