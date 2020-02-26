Вашингтон, , 10:18 — REGNUM По мотивам популярного комедийного сериала «Офис» выйдет книга для детей. Об этом сообщалось 25 февраля на официальной странице шоу в Twitter.

https://twitter.com/theofficenbc/status/1232390518199349248

В книге «Офис: день в начальной школе Дандер Миффлин» все герои сериала станут детьми. Сообщается, что она поступит в продажу 6 октября 2020 году — в день 15-летней годовщины проекта.

Напомним, «Офис» — это популярный американский ситком, созданный на основе одноимённого британского сериала. Премьера первого эпизода состоялась в 2005 году.

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