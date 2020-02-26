Братск, Иркутская область, , 08:18 — REGNUM Библиотеки Иркутской области выходят на новый уровень обслуживания посетителей. Помимо ремонта в учреждениях модернизируют внутреннее пространство, приобретают новую мебель и современное техническое оборудование, обновляют книжный фонд. Это стало возможным благодаря участию в программах федерального национального проекта «Культура».

В частности, до конца 2010 года современная модельная библиотека откроется в Братске. Как поясняет официальный сайт региона со ссылкой на слова заместителя министра культуры и архивов Иркутской области Руслана Дячука, речь идёт о двухэтажном здании Центральной детской библиотеки имени Ю. Черных площадью 477 кв. м., которое было открыто ещё 1 августа 1951 года.

На средства из областного и местного бюджетов там был проведен капитальный ремонт. Современный дизайн-проект предусматривает создание тематических зон для детей. Ежегодно эту библиотеку посещают более 50 тыс. человек.

Напомним, в середине ноября 2019 года национальный проект «Культура» помог открыть современную модельную библиотеку в пострадавшем от мощнейшего наводнения Тулуне (Иркутская область).

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